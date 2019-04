Allerta sicurezza: 4.000 tifosi laziali a San Siro

Massimo Sarti

MILANO - Saranno circa quattromila i tifosi della Lazio presenti domani a San Siro per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan. I supporter biancocelesti occuperanno il terzo anello verde del Mezza, che sarà aperto regolarmente dopo le rassicurazioni sull'agibilità a seguito delle vibrazioni strutturali anomale rilevate durante Inter-Atalanta del 7 aprile. Le questioni più importanti riguarderanno, a proposito della presenza degli ultras laziali, riguarderanno l'ordine pubblico, dopo i fatti della gara di campionato di appena 10 giorni fa: dalla rissa al fischio finale, all'esultanza sotto la Curva Sud di Bakayoko e Kessie con la maglia di Acerbi, alla frase offensiva (negata dal giocatore, ma segnalata dai collaboratori della Procura Federale) di Lucas Leiva verso un addetto stampa del Milan in sedia a rotelle.

Tutti episodi nei quali i protagonisti sono stati puniti con ammende. Al momento nessuna sanzione, invece, per i cori razzisti nei confronti di Bakayoko intonati nella Curva Nord biancoceleste all'Olimpico e divenuti virali all'indomani del recupero tra Lazio e Udinese.

Dai club arriva la voglia di lasciarsi alle spalle le polemiche. Vedremo se troverà un seguito pratico l'idea espressa venerdì dal tecnico milanista Rino Gattuso di un ingresso in campo con i giocatori delle due squadre tutti abbracciati. Per poi pensare solo a centrare la finale di Coppa Italia. Divenuta obiettivo principe soprattutto per la Lazio, che ha visto allontanarsi la zona Champions dopo l'incredibile stop casalingo di sabato contro il già retrocesso Chievo.

Domani Simone Inzaghi non avrà lo squalificato Radu. Saranno invece titolari Milinkovic-Savic e Luis Alberto, che saranno invece fermati per il campionato dal Giudice Sportivo. Solito dubbio Correa-Caicedo per affiancare Immobile in avanti.

