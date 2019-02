ALLERTA MALTEMPO

Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È tornata l'allerta neve per le prossime ore a Milano. Il Comune ha deciso di attivare il suo Centro operativo a partire dall'alba di oggi per monitorare la situazione meteo e le precipitazioni in città. Le società Amsa e Atm, oltre al personale operativo del Comune, sono preallertate e pronte ad attivarsi per prevenire e fronteggiare problemi di viabilità su strade e direttrici dei mezzi pubblici e fermate delle metropolitane, come spiega una nota di Palazzo Marino. Il Comune invita i cittadini a preferire i mezzi pubblici per gli spostamenti e gli amministratori condominiali e i proprietari di caseggiati e negozi che affacciano sulla strada a spargere sale sui marciapiedi. Lo sgombero della neve nelle aree antistanti gli stabili privati infatti compete ai proprietari degli stessi immobili. Sono stati preallertati anche gli uffici pubblici del Comune e le scuole dell'infanzia ed elementari.