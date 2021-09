Allegri vara la Juve più... Loca per la delicata traferta di Napoli

Timothy Ormezzano

Adesso serve una Juve più Loca. Le fatiche azzurre stanno facendo un gran bene a Locatelli, che aveva bisogno di aggiungere chilometri e minuti nelle gambe. Lo aveva detto chiaro e tondo Allegri, motivando lo scarso utilizzo del centrocampista nelle prime due uscite in bianconero: una manciatina di minuti di recupero in casa dell'Udinese e altri 24 nel finale del clamoroso ko interno contro l'Empoli. «Manuel ha bisogno di una decina di giorni di lavoro. Dopo la sosta delle nazionali sarà in forma ottimale».

L'infortunio di Verratti ha dato ancora più spazio a Locatelli. Contro la Svizzera non ha replicato la doppietta di Euro 2020 ma è stato uno dei migliori azzurri. E questa sera, contro la Lituania, l'ex centrocampista del Sassuolo avrà modo di mettere altra benzina azzurra nel serbatoio. La Juve ha bisogno che il suo innesto estivo più importante prenda in mano le chiavi del centrocampo per dettare tempi e spazi della manovra ma anche per assaltare la trincea nemica.

Locatelli nel delicatissimo anticipo di sabato a Napoli sarà il centro gravitazionale di una formazione che dovrà fare quasi certamente a meno dei sudamericani Alex Sandro, Danilo, Bentancur e Dybala (attesi a Torino soltanto venerdì sera). Il primo nazionale rientrato alla base è McKennie, oggi sono attesi De Ligt e Rabiot.

Non nuovo a certi problemi disciplinari (lo scorso aprile diede una festa in barba alle norme anti-Covid), lo statunitense è stato sospeso e rispedito al mittente dalla nazionale Usa. Colpa di qualche autografo senza mascherina? A sentire la dura condanna del grande ex Landon Donovan, lo scivolone di Weston sarebbe stato più grave: «Sono incredibilmente deluso da McKennie, quello che ha fatto è quasi irreparabile ma non lo rivelerò pubblicamente. Ha molto lavoro da fare per ritrovare la fiducia della squadra». Sfiduciato a suo tempo anche da Pirlo («McKennie sia professionista al 100% e non al 50%»), a gennaio il jolly a stelle e strisce verrà probabilmente ceduto.

