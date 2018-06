Allegri: «Per la Juve ho detto no al Real Qui voglio vincere la Champions»

Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - «Real? No, Juve». Allegri ha respinto la Casa Blanca per restare in quella bianconera. «Se è è vero che ho rifiutato Chelsea e Real Madrid? Avevo dato la mia parola alla Juve. Non credo che avrò rimpianti. Ringrazio comunque Florentino Perez. Magari è la volta buona per vincere qui la Champions». Con o più probabilmente senza Higuain: «La Juve accontenta sempre chi vuole andare via, restare controvoglia è dannoso. Ma il mercato si svilupperà dopo il Mondiale». Poi, sulla corsa-scudetto: «Le rivali saranno agguerrite. Con Ancelotti la serie A ritrova un vincente. Anche l'Inter lotterà per il titolo, nonostante Spalletti faccia l'attore...». La dirigenza del Valencia ieri è sbarcata in Italia per cedere Cancelo, a un passo dai bianconeri che provano a chiudere per circa 35 milioni. «Spalletti lo ha migliorato molto», dice Allegri del portoghese, prima di ammettere che Milinkovic-Savic gli piace «moltissimo».A Milano ci sono anche gli agenti di Dembélé, entrati subito in contatto con i dirigenti di Juve, Inter e Napoli. Si scalda pure il fronte per il russo Golovin, con il club di Agnelli in vantaggio sul Chelsea, che precede i bianconeri per il difensore Savic dell'Atletico Madrid.riproduzione riservata ®