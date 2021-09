Allegri, passi in avanti ma la difesa è colabrodo

Timothy Ormezzano

La prima vittoria in campionato ha dato tre punti e un briciolo di morale alla Juve, che domenica (ore 12.30) contro la Sampdoria cercherà il primo successo allo Stadium. Ma i problemi restano, eccome. Su tutti quelli di una squadra che subisce troppi gol. Se come dice Allegri «lo scudetto lo vince la migliore difesa», proprio non ci siamo. La Juve incassa gol da 18 partite consecutive in campionato, ovvero dal 5 marzo. Nei cinque principali campionati europei solo lo Spezia a quota 20 ha fatto peggio dei bianconeri, a un solo passo dal loro record negativo di 19 partite con almeno una rete al passivo in Serie A (datato 1955 e 2010).

Il trend è addirittura peggiore di quello fatto registrare l'anno scorso dall'esordiente Pirlo. Almeno contro Milan e Spezia si è visto Szczesny in ripresa: il portiere polacco, con due prodezze, ha negato il gol-vittoria a Kalulu e il possibile pareggio di Maggiore. Se dopo le papere di inizio stagione un avvicendamento con Perin sarebbe equivalso a una bocciatura, ora è più facile ipotizzare il turnover tra i pali: l'ex portiere del Genoa scalpita e sarebbe in vantaggio per giocare una specie di derby contro la Samp.

Intanto è stato identificato e denunciato per istigazione all'odio razziale il tifoso bianconero che domenica ha vomitato beceri insulti contro il portiere rossonero Maignan. La procura federale non aprirà un fascicolo contro questo operaio di Rovigo che non ha ancora ricevuto il Daspo, ma non potrà comunque entrare allo stadio. La violazione del regolamento dello Stadium prevede inoltre che la Juve possa decidere in autonomia di allungare il periodo di sospensione.

