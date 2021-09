Allegri ordina: «Voglio una Juve cattiva»

Timothy Ormezzano

C'è di nuovo Chiesa al centro del villaggio bianconero. La Juventus ha recuperato il numero 22, che ha smaltito il fastidio muscolare patito in Nazionale. L'esterno offensivo è stato catechizzato da Allegri durante l'allenamento di ieri. Il tecnico lo ha seguito in campo come un'ombra, spiegandogli quali movimenti fare per tagliare a fette la difesa del Milan nel posticipo di domenica sera allo Stadium. Urge un risultato pieno, per riportarsi a -5 dai rossoneri che invece in caso di colpaccio a Torino volerebbero addirittura a +11.

Per ben tre volte Allegri ha interrotto la seduta, consigliando a Chiesa quale fosse la scelta tecnica e tattica più giusta da prendere. Perché, riportando le parole pronunciate dal tecnico durante l'allenamento a porte aperte, «il Milan ci verrà a prendere con i quattro davanti». E, soprattutto, «nella testa dobbiamo trovare la cattiveria per vincere». Chiesa spera anche di ritrovare quei gol che l'anno scorso rifilò al Milan nella partita di andata: due reti, oltre a un legno, proprio al rientro dopo un piccolo stop.

Allegri, che ha recuperato anche Bernardeschi, deve decidere se rilanciare Chiesa dal primo minuto o fargli fare staffetta con Kulusevski. L'attacco punterà di nuovo su Dybala e Morata, rinvigoriti dai gol segnati martedì in Champions al tenero Malmö. In corso d'opera ci sarà spazio anche per Kean, che in tre incroci di campionato con il Milan (tre spezzoni per un totale di appena 83 minuti) ha segnato due gol (uno con il Verona e uno decisivo all'84' con la Juve): «Quella allo Stadium fu una serata indimenticabile. Ma il passato è passato. Domenica ci aspetta una grande partita».

Infine, in merito al suo ritorno da figliol prodigo alla casa madre: «In Inghilterra e in Francia ho vissuto grandi esperienze - ha aggiunto Kean -,ma tornare è stata la scelta più giusta. Avverto la responsabilità di indossare questa maglia che mi ha sempre fatto provare grande emozione».

