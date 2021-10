«Allegri e Mourinho simili sfrutteranno ogni errore»

Piergiorgio Bruni

Massimo Bonini, polmoni d'acciaio negli anni 80, ai tempi di quando giocava oltre 200 partite in bianconero.

Che cosa si aspetta da questo Juventus-Roma?

«Una bella partita perché entrambe le squadre cercheranno di dare spettacolo. E poi, a prescindere dai valori in campo, diciamocelo chiaramente: è sempre una sfida affascinante».

Pellegrini e Chiesa saranno le chiavi del match?

«Sono i due top player, ma la gara non si vince soltanto grazie ai singoli: serve l'apporto di tutta la squadra. Il giallorosso, comunque, mi piace tantissimo perché sa fare tutto. Dall'altra parte, invece, io bianconeri non hanno ancora trovato i giusti equilibri, anche se Allegri in queste circostanze è bravissimo».

Allegri contro Mourinho, due allenatori stellari.

«Sono due tecnici che amano sfruttare gli errori degli avversari e creare occasioni in contropiede. Per questo match saranno fondamentali le motivazioni: i giocatori, infatti, queste partite le sentono particolarmente: affrontare le big, che sia in Italia o in Europa, ha sempre un certo fascino».

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA