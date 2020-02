Allegri: «A settembre torno in panchina»

Marco Zorzo

MILANO - La panchina del Diavolo per la prossima stagione resta un tema caldissimo. L'unica certezza sembra che Stefano Pioli, il prossimo anno, non resterà in rossonero. Come è noto, Ivan Gazidis vorrebbe puntare su Ralf Rangnick, contro il quale si è schierato Paolo Maldini.

Circolano voci addirittura su una sorta di pre-accordo con penale già firmato. Per inciso, Pioli potrebbe strappare la riconferma solo in caso di qualificazione alla Champions League, che ora dista dieci punti: difficile, molto difficile. Ma sullo sfondo c'è anche Massimiliano Allegri, il quale avrebbe dato una disponibilità di massima al ritorno sulla panchina del Milan. Ma a determinate condizioni.

La prima: tre o quattro innesti di spessore ed esperienza, oltre a tenere Zlatan Ibrahimovic. La seconda, che riguarda la busta paga. Allegri infatti chiede almeno 10 milioni netti a stagione, paga da top-manager, quale è. Più del doppio di Rangnick, per intendersi. Ed è proprio quello dell'ingaggio, probabilmente, il nodo più difficile da sciogliere per un suo ritorno a Casa Milan. A tale proposito, il tandem Maldini-Bobam starebbe preparando l'offerta.

Più di una semplice suggestione, dunque. Il tecnico livornese ha già guidato i rossoneri per tre stagioni e mezza, da luglio 2010 fino all'epilogo, sfortunasissimo per lui, nella sua fatal Sassuolo. Un'amarissima Epifania 2014, con clamorosa sconfitta 4-2 (da 2-0 avanti dopo pochi minuti). Con il Milan uno scudetto (l'ultimo nel 2011, prima del dominio Juve) e una Supercoppa italiana vinti, poi un secondo e un terzo posto, prima dell'esonero. All'ombra della Tour Eiffel per promuovere il suo libro È molto semplice, il Conte Max (legato contrattualmente fino a giugno con la Juve) ha detto subito: «Non c'è nulla tra me e il Psg...».

Quindi prosegue: «Non sono qui per parlare del mio futuro, perché non lo conosco. Ma so che a settembre devo tornare necessariamente ad allenare, altrimenti mi abituo troppo a stare in vacanza». E sui colleghi, non ha dubbi: «Klopp è il migliore». Ibrahimovic? «Ibra come CR7: due fuoriclasse che sanno mettersi ancora in discussione». Amen.

