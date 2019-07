Alle Cornelle il safari sulle orme della tigre

Simona Romanò

Come vivere un safari in Africa, ma a pochi chilometri da Milano, al Parco faunistico le Cornelle, una meta che entusiasma grandi e bambini perché si vedono da vicino oltre 120 specie di animali, dai leoni ai pappagalli, dall'orso bruno ai puma. Si possono osservare anche esemplari rari o a rischio estinzione come il leopardo o la tigre, che è la protagonista del weekend. Alle Cornelle, domenica, è infatti il World Tiger Day: una giornata Educazoo per scoprire, con l'aiuto di un naturalista, il felino dal manto a strisce che rischia silenziosamente l'estinzione.

La tigre ha alimentato per anni leggende e ispirato racconti avventurosi da Salgari a Disney, ma dopo essere stata quasi venerata, in poco più di un secolo ha subito una decimazione. Quelle che vivono alle Cornelle (dalla tigre Siberiana a quella del Bengala) sono coccolate e i visitatori le possono conoscere domenica grazie a un tour che inizia alle 11 e si conclude alle 16. È l'occasione giusta per una gita estiva alle Cornelle, che è molto più di un mega zoo ma il regno degli animali trattati con cura: ci sono la savana in formato mignon, l'oasi dei ghepardi e la selva tropicale con il primo percorso pedonale in Italia in mezzo alle bestioline esotiche. E per pranzare ci si può fermare in uno dei tanti punti ristoro.

Via Cornelle 16, Valbrembo (Bg). Sempre aperto 9-19. Biglietto 15 euro, ridotto 11.

