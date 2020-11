Allarme virus, 8822 positivi e 139 decessi

In Lombardia 8822 i positivi con 41544 tamponi effettuati (percentuale del 21,2) e 139 morti (17.987 in totale). I ricoverati in intensiva sono saliti a 522 (+15), 5.318 (+300) negli altri reparti. In provincia di Milano 3.654 casi, di cui 1.367 in città; 973 a Varese, 898 a Monza, 703 a Brescia, 615 a Como, 578 a Pavia, 252 a Bergamo, 231 a Mantova, 197 a Cremona, 189 a Lecco, 173 a Lodi e 115 a Sondrio.

Intanto, arriva l'allarme dei medici di base: «Il sistema è scoppiato», dice Maria Teresa Zocchi, consigliera dell'Ordine dei medici di Milano, in audizione in Commissione del Comune. «Abbiamo a casa persone in attesa di ricovero, che peggiorano». Inoltre, «non abbiamo ancora oggi la disponibilità dei dispositivi di protezione personale e quindi non riusciamo a visitare i pazienti a casa». Un'accusa che l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera ha definito «inaccettabile». E ancora: «Ho gente da 20 giorni bloccata a casa, con positività, che deve controllare il tampone e non viene chiamata da Ats - ha aggiunto -. Si fanno code disumane nei drive through fino a 8 ore». Situazione drammatica. «Inserisco in sorveglianza dai 15 ai 20 casi positivi nuovi ogni giorno. Troppi».



