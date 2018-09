Allarme febbre del Nilo i contagiati ora sono 12

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La febbre del Nilo colpisce ancora in Lombardia. In pochi giorni sono salite a 12 le persone contagiate nel Milanese. Uno di loro, un 80enne di Vanzaghello, alle porte di Milano, è ricoverato in coma farmacologico all'Humanitas di Rozzano per encefalite.Il sospetto circolava già da alcuni giorni, ma l'ufficialità è arrivata solo ieri. L'ottantenne, ricoverato dal 24 agosto, era già in cura nella struttura per una grave patologia che ha indebolito le sue difese immunitarie, rendendolo più esposto a un eventuale contagio. Aveva avvertito i primi sintomi già il 19 agosto, ma era stato rimandanto a casa senza il minimo sospetto. La settimana successiva, però, le sue condizioni si sono aggravate e si è reso necessario un nuovo ricovero.Per lui e per le altre vittime del contagio che si trovano in gravi condizioni non c'è nulla da fare: ad oggi non è nota nessuna cura che possa debellare il virus. Rischiano la vita anche un uomo di 81 anni ricoverato all'ospedale di Lodi e un 74enne ricoverato per una forte encefalite all'Humanitas. Altri tre casi, invece, sono stati scoperti casualmente: i pazienti, che non avevano alcun sintomo evidente, hanno fatto una donazione di sangue e solo dai controlli fatti in quell'occasione è emerso che avevano contratto anche loro la febbre del Nilo.(A.Cal.)