Allarme drone, caos a Malpensa: voli dirottati

Ernesto De Franceschi

Trenta minuti di caos a Malpensa e quattro voli dirottati, tre all'aeroporto milanese di Linate e uno a Torino Caselle, a causa di un presunto drone. Era già successo il 3 marzo scorso, quando una luce era apparsa sul radar a sei chilometri a sud dell'aeroporto di Malpensa che aveva fatto scattare l'allarme per circa mezz'ora. Allora fu un elicottero senza piano di volo a costringere le autorità aeroportuali a dirottare sette voli in arrivo sugli aeroporti di Linate, Bergamo e Torino.

Ieri è successo ancora. Per trenta minuti c'è stato allarme all'aeroporto di Malpensa con 4 voli dirottati a causa dell'avvistamento di un drone in prossimità delle piste. L'allerta sicurezza è scattata attorno alle 11 ed è cessata solo dopo che i controlli della Polaria hanno permesso di ripristinare l'operatività piena dello scalo. Durante la chiusura sono stati dirottati 4 voli, tre a Linate e uno a Torino. I passeggeri, quindi, sono stati trasferiti a Malpensa a bordo di pullman, con comprensibili disagi e ritardi.

Ultimamente l'allarme droni sta diventando un problema sempre più concreto per gli aeroporti, non solo italiani. Allo scalo londinese di Gatwick durante le festività natalizie proprio un drone aveva provocato il blocco totale dell'aeroporto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA