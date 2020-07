Allarme Champions, Dybala a rischio Lione

Timothy Ormezzano

Subito dopo la conquista dello scudetto numero 36, tanti quanti la somma dei titoli delle due milanesi (a quota 18), la Juve si è sintonizzata sulle frequenze della Champions. Prima del Lione, però, c'è da fronteggiare l'emergenza che ha colpito l'attacco. Dybala corre contro il tempo per rispondere presente. Anche perché Higuain è in ritardo di condizione e Douglas Costa sarà sicuramente out. Buone notizie invece da De Ligt e Danilo, che hanno già smaltito i problemi accusati contro la Samp.

Nessuna lesione, per la Joya, ma quanto basta per rischiare di non vederlo allo Stadium il 7 agosto, quando la Juve contenderà al Lione laccesso alle Final Eight di Lisbona (1-0 per i francesi all'andata). L'argentino ha riportato un'elongazione del retto femorale della coscia sinistra. Lo stop dovrebbe essere di circa dieci giorni. Saranno fondamentali i controlli a cui Dybala si sottoporrà nelle prossime 48-72 ore. Lo staff medico farà di tutto per permettergli di disputare almeno uno spezzone di partita. L'argentino che l'estate scorsa sembrava un problema è diventato la soluzione. L'intesa con Ronaldo cresce a vista d'occhio. E per la Joya si avvicina l'atteso rinnovo fino al 2025 del contratto, con ingaggio intorno ai 10 milioni più bonus.

Domani sera la Juve farà visita al Cagliari e domenica (a meno di un anticipo al sabato) riceverà il trofeo dello scudetto allo Stadium, dove arriverà la Roma. In testa, però, c'è solo la Champions. Recuperiamo le energie, perché contro il Lione ci giocheremo tutto. Vogliamo andare a Lisbona, ha detto Bonucci. Che poi si è tolto un sassolino dalla scarpa. Qualcuno aveva creduto di toglierci lo scudetto. Chi voleva fare un campionato a parte, alla fine, è arrivato con tanti punti di distacco. Bonucci sembra riferirsi a chi, soprattutto a Napoli, caldeggiava l'idea dei playoff.

Ultimo aggiornamento: Tuesday 28 July 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA