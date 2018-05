Alla Scala giù pezzi d'intonaco

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Questa volta è andata bene. Pezzi di intonaco sono crollati a terra, ma nessun passante è rimasto coinvolto. Peccato che l'intonaco sia quello del Piermarini, uno dei teatri più prestigiosi al mondo, tempio dell'opera da 240 anni.Dopo i calcinacci che mercoledì sono crollati addosso a una donna in via Manara, proprio a ridosso del Tribunale, ieri è toccato al teatro alla Scala. Alcuni frammenti di intonaco sono caduti dalla volta degli archi davanti all'ingresso principale.È stato necessario transennare la zona e bloccare l'accesso al portico da via Verdi per permettere agli operai di mettere in sicurezza il punto da cui si sono staccati i frammenti. L'intonaco - che è posato direttamente sulla pietra - potrebbe essersi gonfiato a causa della pioggia e dell'umidità degli ultimi giorni. L'intera volta è stata passata al setaccio da tecnici della Scala, con la supervisione dei vigili del fuoco, per verificare la presenza di altri segnali di cedimento. Gli operai, che hanno montato un ponteggio stanno scrostando la zona della volta che è costruita in pietra.(G.Obe.)riproduzione riservata ®