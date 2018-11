Alla rapinatrice parte un colpo: ferito alla mano il complice

Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un bottino da 300 euro da dividere in tre, una folle fuga in scooter, la caduta sui dissuasori e un colpo di pistola esploso per sbaglio che ferisce un complice. Doveva essere una rapina facile ed è diventata una barzelletta molto pericolosa. In manette un 19enne di origini marocchine e una 18enne italiana, il terzo è riuscito a fuggire.Alle 20,30 di martedì si sono presentati alla farmacia di via Boifava, il 19enne ha bloccato le porte con lo scooter, la ragazza è entrata con la pistola in pugno e l'altro ha preso i soldi dalla cassa. Pochi secondi, poi sono scappati sul motorino in tre, hanno seminato una volante che li ha incrociati entrando in un'area verde del Gratosoglio ma dopo aver percorso un ponticello su un ponte scolmatore, si sono schiantati contro i dissuasori. Cadendo a terra la ragazza ha tirato il grilletto per sbaglio e ha sparato due colpi, uno dei quali ha ferito alla mano il 19enne alla guida. A quel punto i poliziotti hanno recuperato terreno, la 18enne ha buttato la pistola (risultata rubata) ed è stata raggiunta poco dopo.Intorno alle 21,30 - 30 minuti dopo la rapina - è stato bloccato anche il guidatore mentre entrava alla clinica Humanitas per farsi medicare. Il loro complice è ancora ricercato.(S.Gar.)riproduzione riservata ®