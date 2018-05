Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alla Lamina mancavano le «procedure di sicurezza per i rischi connessi all'uso di gas argon» nella vasca di laminazione. E proprio per le falle nel sistema e per una serie di errori umani, il 16 gennaio scorso sono morti 4 operai. Nell'azienda di via Rho non c'erano nemmeno «procedure di sicurezza sulla utilizzazione della centralina di allarme del livello di ossigeno, in particolare sulla gestione della funzione di tacitazione» dell'allarme stesso.È un passaggio della super consulenza disposta dalla Procura nell'ambito dell'inchiesta sul tragico incidente sul lavoro nel quale hanno perso subito la vita Marco Santamaria, 42 anni, Giuseppe Setzu, 48 anni, e Arrigo Barbieri, 57 anni. Suo fratello Giancarlo, di quattro anni più grandi, invece, è morto dopo ore di agonia in ospedale. Nel documento, tra le varie lacune in tema di sicurezza viene segnalata l'assenza dello «specifico documento di Valutazione del rischio'» e la mancanza della «identificazione formale dei rischi connessi all'uso di gas argon» all'interno dell'impianto. Manca anche «un documento di gestione delle emergenze». E una «evidente emergenza», scrive ancora il consulente della Procura «è la presenza di una persona priva di sensi» nella vasca. In tal caso, «deve essere definito come operare», mentre alla Lamina gli altri operai si solo buttati anche loro nella vasca nel tentativo di salvarlo, rimanendo anche loro intossicati. Nessuno di loro però aveva il giusto «addestramento all'applicazione delle procedure». (A.Cal.)riproduzione riservata ®