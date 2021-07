Alla fine si è costituito. Patrick Alexander Kassen, 52 anni, manager di Gelsenkirchen, alla guida del motoscafo Riva Aquarama che ha travolto e ucciso il 19 giugno sul lago di Garda, a San Felice Benaco (Bs), i due fidanzati Greta Nedrotti, 25 anni, di Toscolano Maderno, e Umberto Garzarella, 37, di Salò, ieri si è consegnato ai carabinieri a Vipiteno, accompagnato dal proprio difensore. Kassen è accusato di omicidio colposo e omissione di soccorso. Ora è in carcere a Brescia in attesa di interrogatorio. «Bene così, vuol dire che la giustizia va avanti anche se nessuno ci riporterà indietro nostra figlia» è il pensiero dei genitori di Greta, secondo i quali se il motoscafo si fosse fermato la loro figlia poteva essere salvata. «Neanche gli animali si comportano così» sono state le parole della madre.

La sera del 19 giugno Greta Nedrotti e Umberto Garzarella erano fermi in mezzo al lago il 19 giugno a bordo di un piccolo gozzo di legno quando il motoscafo con a bordo due tedeschi ha travolto l'imbarcazione. Garzanella è morto sul colpo, la giovane è morta annegata. L'incidente è stato ripreso dalle telecamere di un'abitazione privata. Dal video è stato accertato che il Riva dei tedeschi andasse a 20 nodi di velocità contro i 5 massimi e Kassen aveva 14 ore dopo lo scontro livelli di alcol di 0,29 per litro, ben oltre il consentito.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Luglio 2021, 05:01

