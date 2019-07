Alla fine è stato un robot a trovare Flo. Il corpo di Frorijana Ismaili, la calciatrice della nazionale svizzera scomparsa sabato scorso dopo un tuffo nel Lago di Como, era adagiato sul fondo a 204 metri di profondità, dove nessun sommozzatore può arrivare.

La sua società di calcio - lo Young Boys di Berna, di cui era anche capitana - la sua famiglia, i suoi amici, ci avevano sperato fino alla fine, in un esito diverso della vicenda. Speranze evaporate ieri pomeriggio quando il faro del Rov, il robot in dotazione ai vigili del fuoco, ha illuminato il cadavere dell'atleta di 24 anni tra la melma del fondale. Il robot guidato da remoto ha recuperato il corpo ed è risalito fino a venti metri di profondità, dove i sub lo hanno preso in consegna. Il cadavere è stato trasferito all'ospedale Sant'Anna di Como e la procura valuterà se disporre un'autopsia per chiarire le cause della morte. L'ipotesi è che lo choc termico tra temperatura esterna e quella del lago le abbia provocato un collasso.

Sabato pomeriggio la 24enne in gita sul lago in compagnia di un'amica a bordo di un motoscafo preso a nolo si è tuffata nello specchio d'acqua di fronte a Musso, a circa 70 metri da riva. L'amica, non vedendola più riemergere, aveva subito chiamato i soccorsi. Dopo tre giorni di ricerche sui fondali profondissimi del lago di Como, ieri i vigili del fuoco hanno messo la parola fine alla tragedia di una giovane donna che sognava i Mondiali.(G.Obe.)

Mercoledì 3 Luglio 2019, 05:01

