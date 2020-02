ALLA FINE DELLA FIERA

Paola Pastorini

Non solo il Salone del Mobile. Il virus fa slittare gli appuntamenti fieristici, ma anche sportivi. Si lavora di riposizionamenti in avanti di alcuni mesi o di settimane per evitare il classico bagno di sangue.

Il caso più eclatante resta di certo il Salone del Design, che quest'anno chiama a raccolta 2200 espositore e 600 designer con 350 milioni di indotto. Il Salone ha posticipato la sua apertura a giugno, dal 16 al 21: «Giugno era l'unica possibilità, non c'era un piano B», ha precisato ieri il presidente Claudio Luti, perché settembre e ottobre sarebbero troppo ravvicinati all'edizione 2021, e alle aziende non converrebbe. E cancellarlo sarebbe costato infatti all'Italia circa «tra 1miliardo e 1,3 miliardi, come ha stimato Emanuele Orsini», presidente di Federlegno Arredo.

Certo l'evento si accavallerà con il fashion: Milano Moda Uomo è in calendario dal 20 al 24 giugno. «Troveremo il modo di convivere, sono scelte dettate dall'emergenza, ma dobbiamo buttare il cuore oltre l'ostacolo», ha dichiarato il presidente di Camera Moda Carlo Capasa. Stessi giorni anche per il Salone dell'Auto di Milano e Monza e l'Open-Air Motor Show. «Abbiamo chiesto a tutti uno sforzo per stare uniti e non compromettere ulteriormente la situazione. È una scommessa, noi ci crediamo», ripetono i presidenti Luti e Orsini. Da oggi si comincerà a riprogrammare tutto.

È di ieri la nuova data del Mido, la fiera dell'occhialeria, che subito domenica aveva annunciato lo slittamento. La edizione numero 50 era in programma dal 29 febbraio al 2 marzo, ora l'organizzazione rende noto che si terrà dal 5 al 7 luglio a Rho Fiera. «Abbiamo lavorato senza sosta nelle ultime 72 ore per poter individuare le nuove date» commenta il presidente, Giovanni Vitaloni.

Non solo economia, ma anche sport. La Stramilano, corsa podistica per eccellenza, emblema di Milano, è a rischio per la data fissata del 22 marzo. Innanzitutto gli organizzatori hanno annullato la conferenza di martedì prossimo. Ora il comitato organizzatore deve decidere se confermare l'appuntamento dei 50mila: «Siamo in attesa delle disposizioni delle autorità competenti», spiega.

