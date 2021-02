Alla Braidense la collezione di libri antichi di Umberto Eco

Sarà la Biblioteca Braidense a conservare la preziosa collezione di libri antichi di Umberto Eco, che include 1200 volumi antecedenti al Novecento, di cui 36 incunaboli.

Umberto Eco (mancato nel 2016 a 84 anni), filosofo, semiologo, docente, grande esperto della comunicazione e scrittore, autore di successi mondiali come Il nome della rosa, era un appassionato collezionista di libri, antichi e moderni. Le procedure per l'acquisizione sono iniziate nel 2017 e si sono completate con la ratifica della Corte dei Conti nei giorni scorsi. «La Biblioteca Braidense - ha spiegato James Bradburne, direttore del complesso di Brera, di cui la Braidense fa parte - è entusiasta del fatto che l'eredità di Eco sarà collocata accanto alla collezione di libri rari della biblioteca, e grata allo Stato per il loro acquisto».

Invece tutto quanto concerne la biblioteca moderna e l'archivio di Umberto Eco - inteso come quanto conservato in qualità di scrittore, studioso e professore emerito dell'università di Bologna - saranno affidati in comodato d'uso all'Alma Mater di Bologna per 90 anni. La Corte dei Conti nei giorni scorsi ha infatti dato il via libera all'acquisizione dagli eredi da parte del ministero dei Beni culturali.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Febbraio 2021, 05:01

