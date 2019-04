All'Ultima Cena 150 visitatori in più

L'Ultima Cena di Leonardo si apre all'ammirazione di un maggior numero di visitatori. Dal 16 maggio nel refettorio di Santa Maria delle Grazie saranno ammesse 150 persone in più al giorno, grazie al nuovo controllo del clima. Gli ingressi restano contingentati, ogni 15 minuti, ma i gruppi passeranno a 35 visitatori, per arrivare a 40 il prossimo anno, con un incremento del 30%.

È una delle novità legate a 5XLeonardo la bigliettazione congiunta tra cinque musei per i 500 anni della morte dell'artista, all'interno del palinsesto «Milano e Leonardo». Il biglietto (38 euro al call center del Cenacolo o alla bilgietteria del Cenacolo) consente di visitare anche Castello, Brera, Ambrosiana e Museo della Scienza. Il monitoraggio sul capolavoro, dipinto da Leonardo a secco tra il 1495 e il 1498, comunque continuerà e il museo è pronto a fare retromarcia sull'allargamento delle visite se ci saranno controindicazioni.

«È un'operazione voluta perché la Milano di Leonardo sia identificabile nei luoghi dove sono conservate le sue opere e nella geografia della sua permanenza in città», ha sottolineato l'assessore alla Cultura Filippo del Corno. Il percorso per seguire le tracce del grande toscano oltre che dal Cenacolo passa per la Sala delle Asse al Castello, chiamata così perché allora foderata di assi lignee in un fantasmagorico pergolato, per la Pinacoteca Ambrosiana, dove si trova il Ritratto di Musico, per l'Ambrosiana coi suoi 1119 fogli autografi del Codice Atlantico, per Brera e la Pala Sforzesca e per il Museo della Scienza dove i progetti e i disegni pensati da Leonardo e raccolti nel Codice Atlantico prendono vita in modelli tangibili. (G.Pos.)

