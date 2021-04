All'ASSALTO DEL PARMA CON CR7 E DYBALA

Timothy Ormezzano

Agnelli si è dimesso, anzi no. Nella tarda serata di ieri, mentre la Superlega perdeva pezzi e credibilità, è circolata la voce delle dimissioni di Agnelli dalla presidenza della Juventus. Indiscrezioni seccamente smentite dagli ambienti bianconeri e dalla Exor.

In serata, poco dopo la comparsa di uno striscione contro la Superlega appeso dagli ultrà bianconeri fuori dallo Stadium, lo stesso Agnelli ha preso parte alla riunione d'urgenza convocata dai 12 club scissionisti. L'unica voce ufficiale per ora uscita da casa Juve è quella di Pirlo, che ha ripetuto tre volte «la Superlega è un progetto per il futuro», confermando la centralità di Agnelli: «È un presidente molto all'avanguardia, in prima linea per questo progetto che ci ha spiegato a grandi linee, dicendoci che però la cosa più importante è guadagnarci la Champions sul campo». Secondo Pirlo «la Superlega sviluppa un mondo che negli anni è cambiato molto, ma Agnelli saprà spiegare tutto meglio». Non resta che attendere.

Intanto questa sera (ore 20.45) contro il Parma la Juve rilancerà dal primo minuto Cristiano Ronaldo e Dybala dopo 101 giorni, con la Joya a caccia del 100° gol in bianconero. Tra i pali largo all'ex Buffon, mentre l'altro ex Kulusevski dovrà rimpiazzare l'infortunato Chiesa. Con la zona Champions a rischio, Pirlo si gioca il futuro: «Penso solo a entrare nelle prime quattro e vincere la Coppa Italia. Poi deciderà la società».

