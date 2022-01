ALEX STAR PANINI

Fabrizio Ponciroli

Negli uffici della Lega Serie A è stata presentata la nuova collezione Calciatori Panini 2021-2022 (742 figurine totali, nel nuovo doppio formato orizzontale con giocatore in posa e in azione). Tra gli ospiti presente anche Del Piero, apparso per la prima volta sull'album Calciatori Panini nel lontano 1992-1993 (doppia figurina con la maglia del Padova): Onestamente non pensavo di esserci. Il mio compagno nella figurina? Gaetano Fontana, era un giovane di belle speranze ma gli è andata bene anche a lui direi, no?. L'ex numero 10 si è soffermato sul grande momento dell'Inter e, in particolare, del tecnico Simone Inzaghi: Lui e Spalletti stanno facendo bene in ambienti nuovi. Se Spalletti aveva alle spalle una certa esperienza, su Inzaghi c'erano molti punti di domanda ma si è inserito bene, ahimè mi viene da dire. Omaggiato con delle maxi figurine commemorative legate alla sua carriera, tra cui una con la Nazionale, Del Piero è stato lapidario sull'Italia e le prossime qualificazioni Mondiali: Non c'è ottimismo o pessimismo, ci sono due gare da vincere. Una battuta anche su Chiesa: Ha attorno le persone giuste e l'ambiente giusto per tornare in formissima, sano e relativamente presto.



Venerdì 14 Gennaio 2022

