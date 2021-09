Alesssio Agnelli

«Shakhtar-Inter importante, ma non ancora decisiva. Con l'Atalanta ho visto reazione e bel gioco, serviranno anche in Champions League, insieme a maggiori equilibri». Primo non prenderle, per non essere costretti a dover rimontare per la quarta volta in stagione (su 7 gare, 6 di campionato, 1 in Europa col Real), «ma senza snaturarci e creando occasioni in attacco, come stiamo facendo nelle ultime partite».

Per Simone Inzaghi è questa la rotta da seguire per andare oltre lo scoglio Shakhtar Donetsk e mettere i primi punti in carniere anche in Europa, dopo il ko di misura contro i Blancos di Ancelotti all'esordio. Questa sera (alle 18,45, diretta tv SkySport1, arbitro il rumeno Kovacs) a Kiev la parola d'ordine sarà «meno errori e più semplicità - ha proseguito il tecnico piacentino in conferenza -, perché siamo una squadra offensiva, che attacca con tanti uomini e sviluppa tantissimo calcio. Ma, a volte, dovremmo cercare strade meno difficili, specialmente quando siamo in giornate dove sbagliamo più del solito, con il rischio di subire delle ripartenze contro avversari che hanno gamba».

È capitato sabato contro l'Atalanta, «ma la reazione della squadra mi è piaciuta molto» ha sottolineato Inzaghi. Non dovrà ripetersi stasera contro l'11 di Roberto De Zerbi, in una sfida «molto importante, ma non ancora decisiva ai fini della qualificazione agli ottavi. Penso che lo Shakhtar di Roberto sia un'ottima squadra, molto ben allenata, con individualità importanti. Dovremo fare un'ottima partita sapendo che veniamo da una gara fatta molto bene contro l'Atalanta - ha concluso il tecnico dell'Inter -. Avevo chiesto una squadra che reagisse e che giocasse bene a calcio. Credo si siano viste queste due cose in campionato. Con lo Shakhtar voglio vedere più equilibrio».

Un concetto ripreso anche da Stefan De Vrij: «Ma questo non vale solo per la difesa, ma per tutta la squadra - la chiosa dell'olandese -. Creiamo tante occasioni, ma forse serve un po' più di equilibrio. È su questo che dobbiamo concentrarci». Nell'11 base solo 2 ballottaggi: Dumfries-Darmian e Calhanoglu-Vecino, con i primi in vantaggio. In panchina i recuperati Correa e Vidal.

