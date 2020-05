Alessio Boni sceglie Bergamo (foto); Cristiana Capotondi l'Isola della Maddalena; Marisa Laurito la Crypta Neapolitana nel Parco Virgiliano a Piedigrotta (Napoli). Sono i luoghi del cuore di alcuni testimonial del Fai, Fondo Ambiente Italiano, per la decima edizione del censimento I Luoghi del Cuore. Fino al 15 dicembre 2020 gli italiani possono votare i luoghi che amano di più e che vorrebbero fossero protetti e restaurati o valorizzati. Case montane, sentieri secolari, chiesette e castelli arroccati sulle vette. Ma anche farmacie storiche o ospedali nati nel Rinascimento. E due premi speciali dedicati alle bellezze dell'Italia sopra i 600 metri e luoghi della salute. Il Fai, che per il coronavirus ha saltato le Giornate di primavera ma a fine mese riaprirà i suoi beni, i luoghi segnalati li ha acquistati per restaurarl. Le due classifiche speciali con cui quest'anno si arricchisce il censimento sono dedicate all'Italia sopra i 600 metri, cioè a luoghi che appartengono alle aree interne montane del Paese, di cui la Fondazione si sta occupando anche con il Progetto Alpe e che coprono da sole il 54% del territorio nazionale; e ai Luoghi storici della salute costruiti almeno 70 anni fa, che raccontano quanto il benessere di corpo e mente abbia radici antiche dalle terme romane ai padiglioni di fine 800 (Info: www.iluoghidelcuore.it). Ai tre luoghi più votati andranno 50, 40 e 30 mila euro di finanziamento. (P.Pas.)

