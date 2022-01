Alessio Agnelli

Zona CesarInter: in 10 giorni Supercoppa, il visto per i quarti di Coppa Italia e i 3 punti di sabato col Venezia, tutti all'ultimo respiro. Come Renato Cesarini, antico precursore (tra il 1924 e il 1937) italo-argentino di vittorie e reti quasi allo scadere, o a recupero iniziato. Se tre indizi fanno una prova, Simone Inzaghi e la sua Inter si stanno specializzando anche in questo: i gol all'ultimo secondo, a risorgere dalle proprie ceneri ribaltando svantaggi ed avversari, come è già capitato per ben 8 volte in stagione a Dzeko e compagni.

Sabato la scena se l'è presa il Cigno di Sarajevo, al minuto novanta, con un colpo di testa che ha interrotto un'astinenza di un mese e mezzo in serie A (l'ultimo gol all'Olimpico, contro la Roma, il 4 dicembre) e che ha regalato all'Inter la quinta vittoria in rimonta in campionato (dopo quelle con Verona, Fiorentina, Sassuolo e Napoli, recuperando da 0-1), per un totale di 16 punti portati a casa (nel computo anche il pareggio, 2-2, da 1-2, strappato all'Atalanta il 25 settembre) da potenziali sconfitte.

Ed un dato che colloca la corazzata di Inzaghi al primo posto, in serie A (davanti ad Atalanta, 14 punti in rimonta, Lazio, 13, Empoli e Sassuolo 12), per vis pugnandi e voglia di non mollare mai.

Verrebbe quasi da dire Inter-minabile, sicuramente mai doma e pronta a provarle tutte, pur di centrare il risultato. È successo il 12 gennaio nella finale di Supercoppa Italiana con la Juve: sotto di una rete, poi il pareggio di Lautaro, i supplementari e il gol-vittoria di Alexis Sanchez, al minuto 121. E si è ripetuto mercoledì scorso, contro l'Empoli, negli ottavi di Coppa Italia, con Ranocchia a riagguantare i supplementari al 91' e il redivivo Sensi a chiudere i conti qualificazione al 104'.

Prima dell'ennesima conferma di sabato, targata Barella e Dzeko contro i lagunari, a chiudere una 10 giorni da Rimont-Inter. La squadra si ritroverà mercoledì ad Appiano per la ripresa degli allenamenti. Nelle prossime ore, summit di mercato fra Inzaghi, Marotta & Ausilio e il presidente Zhang.

