Alessio Agnelli Zhang Jr a Milano: Inter, che il futuro abbia inizio. Con lo

Zhang Jr a Milano: Inter, che il futuro abbia inizio. Con lo scudetto in arrivo, ieri pomeriggio, in anticipo sui tempi grazie a un volo privato da Nanchino, ha fatto rientro in Italia anche il presidente dell'Inter, assente da ottobre e finalmente pronto ad affrontare con dirigenza e gruppo squadra tutti i temi di stretta attualità nerazzurra. Dal maxi-prestito solo da ufficializzare con gli americani di Bain Capital, per ridare linfa alle casse societarie, all'argomento main sponsor, con Pirelli in uscita a giugno dopo 26 anni di binomio.

Dal progetto stadio, da (ri)sviluppare col Comune dopo gli attriti degli ultimi mesi, fino ai rinnovi già concordati (Lautaro e Bastoni) e quelli ancora da definire (Conte e Barella) e al budget per la prossima campagna-acquisti.

Per Steven Zhang saranno molti gli appuntamenti in agenda, nei prossimi giorni e settimane, per spiegare a tutti il piano di rilancio societario studiato in questi mesi di lontananza.

Il numero uno dell'Inter, esentato dalla quarantena all'arrivo (ovviamente, dopo doppio tampone negativo, in Cina e in Italia) per motivi di lavoro, in mattinata sarà subito ad Appiano per un saluto a Conte e alla squadra, prima della trasferta di sabato a Crotone (già confermata l'assenza del presidente allo Scida). Poi, già nel pomeriggio, i primi incontri in sede con la dirigenza, per parlare di nuova liquidità e prospettive future. Una boccata d'ossigeno dovrebbe essere garantita a stretto giro di posta da Bain Capital, società di investimento statunitense, pronta a finanziare Suning con un prestito di 250 milioni di euro e, in futuro, a rilevare il 31,05% (ma in corsa c'è anche il fondo Oaktree) dell'Inter, diventando socio di minoranza. Sui 20-25 milioni annui (contro gli 11 di Pirelli), invece, il contributo previsto dal nuovo main sponsor: in corsa Samsung e un importante gruppo cinese, in pole position.

Per il summit con il tecnico Antonio Conte si dovrà, invece, attendere la matematica dello scudetto, con il rinnovo del salentino (in scadenza nel 2022) strettamente connesso ai piani di mercato. E anche, in tal senso, Zhang Jr sembra orientato al rilancio, confermando tutti i big e puntando sugli esuberi per far cassa.

