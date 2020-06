Alessio Agnelli

«Vogliamo rompere le scatole a Juventus e Lazio fino alla fine. Per noi ogni partita sarà quella della vita». A cominciare dall'impegno di stasera (alle 19.30) al Meazza contro il Sassuolo di De Zerbi, fondamentale per rispondere a Madama e tornare a -6 dalla capolista.

Ma, alla vigilia della sfida con gli emiliani, è proprio questo il concetto su cui insiste di più Antonio Conte, per ribadire alla sua Inter obiettivi e modalità da seguire per restare in orbita Juve. Ossia pensare «di partita in partita - ha proseguito l'ex ct ai microfoni di InterTv -, perché bisogna aspettare la fine per trarre delle conclusioni. Noi stiamo mettendo le basi per un'Inter solida nel presente e nel futuro. Poi è normale che chi sta avanti sia padrone del proprio destino e gli altri debbano aumentare i giri per mantenere il passo. Juve e Lazio hanno fatto meglio di noi e possono permettersi qualche errore. Noi invece non abbiamo grandi margini se vogliamo rimanere lì a rompere le scatole: ogni gara dev'essere quella della vita».

E dei 3 punti (quasi) obbligati. Anche se con Lukaku e Lautaro (30 reti in 2-18 il belga, 12 l'argentino- in 26 giornate di serie A) l'Inter è come se partisse con un gol di vantaggio.

«Io non amo le statistiche con degli attaccanti che segnano sempre e svolgono un ruolo importante, li considero i finalizzatori. Stanno facendo bene, speriamo continuino così» ha chiosato Conte, anticipando qualche cambio per turnover, ma non in attacco. Con la Lu-La confermato anche Eriksen contro il Sassuolo.

In mediana, in ballottaggio invece Moses e Candreva a destra, Borja Valero e Gagliardini in mezzo, con i primi in pole.

«Con questi ritmi e il caldo, per forza di cose ci saranno delle rotazioni - ha concluso il tecnico dell'Inter -. Anche perché non posso spremere i giocatori e poi dare loro riposo. Una volta esaurite le forze, poi diventa difficile ridarle. E a centrocampo saremo contati senza Brozovic, Vecino e Sensi. Ma ho grande fiducia nella rosa. Quindi, cercheremo di far riposare chi ne ha bisogno, sperando di avere meno contrattempi possibili. Serve che tutti rispondano presenti».

