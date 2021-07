Alessio Agnelli

Vecino come se fose Milinkovic-Savic, Sanchez jolly alla Correa; due giocatori che sembravano destinati a lasciare l'Inter, per far cassa (l'uruguagio, valutato 15 milioni e cercato dal Napoli di Spalletti) e abbassare il monte ingaggi (il cileno, sotto contratto fino al 2023 a 7 milioni netti l'anno). E invece, da Simone Inzaghi, è arrivato il massimo gradimento sia per Matias Vecino sia per Alexis Sanchez, stoppati in uscita e in predicato di maggiore centralità nel nuovo progetto del tecnico piacentino. Nei piani dell'allenatore, Vecino e Sanchez e rappresentano, infatti, due perfetti alter ego dei laziali Milinkovic e Correa; il 29enne uruguagio per fisicità in mezzo al campo e puntuali tempi d'inserimento in avanti, il 32enne cileno per doti tecniche da velocista, e abilità nell'agire fra le linee. Quindi, entrambi tolti dal mercato, a meno di offerte irrinunciabili, e in odore di doppio prolungamento in nerazzurro. Obbligato, infatti, quello di Vecino (2,5 milioni a stagione), in scadenza tra un anno. Direttamente da Sanchez, invece, la proposta di rivedere gli accordi in essere con l'Inter, prolungando di una stagione (dal 2023 al 2024) e spalmando i 14 milioni netti dei restanti 2 anni di contratto sui prossimi 3, per un risparmio di quasi 2,5 milioni a bilancio (4,6 contro 7 a stagione) al netto delle imposte.

