Alessio Agnelli Una quinta punta, per far fronte al ko di Correa e ai tanti impegni

Una quinta punta, per far fronte al ko di Correa e ai tanti impegni di febbraio, e un esterno sinistro, da affiancare a Perisic per i prossimi 6 mesi e in grado di sostituirlo da luglio se sarà addio con il croato.

Nel summit di mercato, andato in scena ieri in videoconferenza, questi i punti all'ordine del giorno nell'atteso faccia a faccia fra Inzaghi, la dirigenza e il presidente Zhang, per definire obiettivi e strategie degli ultimi 6 giorni di trattative. Un summit previsto inizialmente in presenza, ma che si è tramutato in video-conferenza per l'acclarata positività al Covid-19 di Simone Inzaghi, già in quarantena proprio da ieri (dopo un tampone di controllo). Ma senza che cambiasero progetti ed intenzioni di allenatore e club, sulla stessa lunghezza d'onda e di comune accordo anche sulla doppia richiesta dell'ex Lazio, da espletare al più presto.

Per l'attacco il nome in pole è quello di Felipe Caicedo, vecchia conoscenza del piacentino, sottostimato al Genoa. Con uno scambio di prestiti (al Grifone Salcedo, di rientro dallo Spezia) l'affare potrebbe andare in porto in tempi. Ma non è da escludere nemmeno la rescissione, altra pista che Caicedo potrebbe decidere di percorrere con il club ligure, pur di ricongiungersi con Inzaghi. E sfruttare le chance che febbraio gli presenterà, tra big match (nelle prime 2 settimane Milan e Napoli in A, Roma in Coppa Italia e Liverpool in Champions) e calendario compresso.

Proposti anche Zaza e Petagna, il primo bocciato, il secondo scontento, ma bloccato dal Napoli. Per la fascia sinistra, il preferito resta Filip Kostic dell'Eintracht, 29 anni, costo 10 milioni, seguito a ruota da Ramy Bensebaini del Gladbach, classe 95, 20 di valutazione, e da Timothy Castagne, stessa leva e prezzo di Bensebaini, ex Atalanta e in uscita dal Leicester. Per tutti la condicio sine qua non rimane il prestito con diritto di riscatto. In prestito secco invece il trasferimento alla Samp di Stefano Sensi per i prossimi 6 mesi. Per il nulla osta manca solo l'ok di Inzaghi, atteso dopo i primi colpi in entrata.

