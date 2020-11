Alessio Agnelli

Un vice Lukaku, di esperienza e reti alla causa, e un centrocampista di qualità e garra', meglio se col colpo in canna. In due parole gol sicuri, da aggiungere a quelli già garantiti da Big Rom e Lautaro, per alzare il livello di efficacia offensiva.

In viale della Liberazione è questo l'obiettivo in vista della finestra di mercato di gennaio: crescere nel rapporto occasioni create/trasformate, regalando all'Inter di Conte un centravanti di scorta e una mezzala-trequartista diversi da Pinamonti e Eriksen, già ai margini. La doppia sentenza dell'ex ct sul danese è arrivata nelle ultime due partite con Real e Atalanta, fondamentali per ritrovare certezze e punti in Italia e in Europa, ma vissute interamente in panchina dall'ex Tottenham.

Per Christian Eriksen non è, quindi, da escludere un futuro lontano da Milano già alla riapertura del mercato, visto il forte appeal di cui gode ancora oltreconfine. In estate si sono fatte avanti Borussia Dortmund ed Hertha Berlino, ma Steven Zhang disse no ai prestiti (con diritti di riscatto) proposti dai tedeschi, chiedendo 27 milioni cash (quanto versato nelle casse degli Spurs a gennaio) per il closing.

Ora si sono aggiunte Psg e Real, le merengues con la carta Francisco Isco, di professione trequartista col vizio del gol (49 in 313 presenze coi galacticos), da giocarsi per far saltare il banco. E da Madrid è partita l'idea di uno scambio di prestiti, con Eriksen alla corte di Zidane e il 28enne spagnolo da Conte. Resta da capire la posizione di Zhang Jr, finora refrattario a trasferimenti temporanei per il danese, come quella dell'ex ct, concentrato su altri obiettivi a centrocampo: in primis Rodrigo De Paul e, a seguire, Ruslan Malinovskyi.

L'argentino dell'Udinese è un pallino di Conte da un anno, l'ucraino dell'Atalanta una new entry.

Costo 30 milioni cadauno, ma con apertura a contropartite tecniche, vedi Andrea Pinamonti, già nei discorsi coi friulani per De Paul. Per il centravanti dell'Under21 in piedi pure la pista Parma, in uno scambio di prestiti con Gervinho. Per l'attacco di Conte, monitorati anche Olivier Giroud, cavallo di ritorno, e Arkadiusz Milik, nei pour parler tra Napoli e Inter per Vecino in azzurro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Novembre 2020, 05:01

