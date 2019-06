Alessio Agnelli

Un inno alla modernità, ma nel rispetto della tradizione e dell'eco-sostenibilità. Con annunci e video sui social nerazzurri, l'Inter si è proiettata nel futuro, trasferendosi a inizio settimana nella nuova sede di Viale Liberazione in zona Porta Nuova e prendendo possesso dei 12mila metri quadri del building The Corner (23mila complessivi), che, per i prossimi sei anni (con opzione di rinnovo d'affitto per altri sei), saranno adibiti a nuova casa del club in città e a base logistica del presidente Suning per gli affari in Europa.

Il nuovo Inter HQ (headquarter, il quartier generale) si sviluppa sugli ultimi 5 piani (dal 6° al 10°) dell'immobile di proprietà fina dagli Anni 70 del Gruppo Generali e inaugurato la scorsa settimana dopo una completa riqualificazione. Tra le caratteristiche della nuova location, avveniristica e progettata da Degw e Fud, brand del Gruppo Lombardini22, anche una terrazza panoramica di 1400 metri quadri, con vista su Milano («Dalla Madonnina a San Siro» si legge nella nota di Inter.it) e un campo da calcetto in erba sintetica come pavimento e fiore all'occhiello. «Si è aperta una nuova era per il club e la eco-sostenibilità è uno dei valori che l'Inter vuole avere come riferimento - ha sottolineato la società di viale Liberazione - da qui la scelta di un building riqualificato, con particolare attenzione al rispetto dell'ambiente e all'efficienza delle prestazioni, come nuova sede». E a predominare, ovviamente, sarà il colore nerazzurro, «che ricoprirà un ruolo centrale negli spazi, insieme ai grandi campioni della storia del club e all'internazionalità della nostra società». Le sale di Inter HQ portano i nomi di molte nazioni del mondo (Italia, Argentina, Olanda, Portogallo, tanto per citarne alcune), con gigantografie di 50 campionissimi della Beneamata. Insomma, un misto di tradizione e innovazione, come testimoniato anche dalla Trophy Room, al 9° piano, «una vera e propria installazione multimediale che racconta in un solo colpo d'occhio la storia dell'intero palmares nerazzurro». La prima apertura sarà per la stampa il prossimo 7 luglio, giorno della presentazione del nuovo tecnico Antonio Conte.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 19 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA