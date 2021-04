Alessio Agnelli

Tutti utili, nessuno indispensabile o escluso: sul 19° scudetto dell'Inter la doppia firma di Darmian. L'eroe che non ti aspetti, il comprimario che diventa protagonista a sorpresa, realizzando due reti dal peso specifico determinante (il «95%», secondo Antonio Conte) nella corsa al titolo tricolore.

Se la capolista è sempre più vicina all'esaurimento del countdown (già possibile tra sabato, a Crotone, e l'8 maggio, al Meazza, con la Samp), grandi meriti vanno a Matteo Darmian, il riservista che si è preso la scena nelle ultime 2 gare a San Siro, regalando alla Banda-Conte 6 preziosissimi punti, in due settimane, contro Cagliari e Verona.

Nel match dell'11 aprile con sardi, sfruttando una delle 13 chance dall'inizio concessagli dal salentino in stagione e imbucandosi dalla sinistra, ben assistito da Hakimi. Domenica, con gli scaligeri, quasi in fotocopia (anche nel minutaggio dei gol: al 31' della ripresa con i veneti, al 32' del st con il Cagliari), sull'asse collaudato con il marocchino e partendo dalla mancina per trafiggere Silvestri, ma questa volta da subentrante (unica variazione al tema), «bravissimo a farsi trovare pronto» la sottolineatura dell'ex ct.

Anche perché, per caratteristiche e spirito di abnegazione, l'ex United rappresenta il prototipo ideale del calciatore contiano, nonché la perfetta sintesi del credo calcistico del salentino, inclusivo ad ogni latitudine di squadra e all'insegna dell'utili tutti. Con lo scudetto in arrivo, di rientro in Italia anche Steven Zhang, assente da ottobre e atteso tra giovedì e venerdì a Milano.

Per Conte la prima, vera occasione di confronto dal summit di Villa Bellini. Per l'Inter il momento della verità, su futuro societario (al vaglio un prestito ponte di 250 milioni con Bain Capital o la cessione del 31,05% di LionRock a Oaktree per 150 milioni), main sponsor (a giugno scade il contratto con Pirelli) e mercato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Aprile 2021, 05:01

