Alessio Agnelli

TurboPerisic a tutta fascia: atto 2°. Il 1° si è consumato un anno fa, dietro le quinte del ritiro nerazzurro di Lugano e senza andare in scena in gare ufficiali per inadempienze tattiche (del croato, abitualmente esterno offensivo nel 4-2-3-1 o 4-3-3) e bocciatura con cessione in prestito (decisa da tecnico e società) al Bayern. Ma, tornato alla base, Ivan Perisic è pronto a riprovarci, sull'onda lunga del Triplete conquistato a Monaco (per il 31enne di Almissa 35 presenze e 8 gol) e supportato da Antonio Conte, che lo ha riaccolto, facendo tabula rasa del passato, ma ripartendo proprio dal nodo del contendere di un'estate fa: il ruolo di 5° di sinistra nel 3-5-2, già fatale al croato, ma nuova (e vecchia) via per riprendersi l'Inter. Negli ultimi giorni di allenamenti ad Appiano, è stata infatti questa la posizione in campo di Perisic. Non punta di rincalzo, in alternativa a Lukaku, Lautaro e Sanchez, ma esterno mancino a tutta fascia nei 5 in mediana, in ballottaggio per una maglia con Young e Kolarov, all'occorrenza. E incoraggianti pure i risultati, anche se al netto di una fase difensiva ancora da migliorare e di zero offerte di mercato (solo qualche timido sondaggio dalla Premier) al momento. Con proposte tra i 10 e i 15 milioni, Suning potrebbe decidere di privarsene, investendo il ricavato (con conguaglio) su Marcos Alonso od Emerson Palmieri, i 2 preferiti di Conte nel ruolo. Nell'attesa, per Perisic c'è solo la via del campo per convincere l'ex ct. E lo stesso dicasi per Radja Nainggolan, il 2° figliol prodigo sotto esame. Anche se, per ora, il Ninja è andato oltre ogni più rosea aspettativa, iniziando con l'attitudine e l'abnegazione giuste il ritiro. Manca ancora la condizione, in leggero ritardo rispetto ai compagni per uno stop più lungo a fine stagione. Ma, tenuto conto dell'aut aut di Suning (15/20 milioni) ai possibili compratori, una seconda occasione all'Inter non è affatto da escludere per il 32enne di Anversa. Chi sarà, invece, un nuovo giocatore nerazzurro, probabilmente già in giornata, è Arturo Vidal. Il cileno ha finalmente risolto il contratto con il Barcellona, rinunciando all'ultimo anno (6,5 mln) coi catalani per sottoscrivere un biennale (con opzione per un 3° anno) con l'Inter a 6 più bonus a stagione. Nelle prossime ore, visite e firma anche per il Guerriero.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Settembre 2020, 05:01

