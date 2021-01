Alessio Agnelli

Turbo Hakimi: Zidane piange, Conte se la ride. Una freccia imprendibile, capace di seminare avversari come birilli in fascia, scomodando paragoni illustri con un certo Maicon, monumento di casa Inter e un altro abituato ad andare sempre di corsa.

Per Achraf Hakimi non c'è altra via. Sempre in velocità e a mille all'ora come il Colosso del Triplete, e al pari del campionissimo brasiliano, con un fatturato da top player in attacco, per reti ed occasioni create. In 18 turni di campionato (12 da titolare, 6 da subentrante), già 6 gol e 3 assist (4, includendo nel computo anche la Champions) alla causa, a conferma della grande intuizione di Antonio Conte sul 22enne marocchino. Galeotto fu il doppio incrocio di coppa della passata stagione con il Borussia Dortmund, in particolare il ritorno in Germania deciso da una doppietta di Hakimi, subito inserito in nota spese dal salentino. Ma solo è grazie all'amico Zinedine Zidane, che ne ha avvallato l'uscita dal Real di rientro dal prestito in Bundesliga, se Conte può benficiarne.

«È sempre colpa mia - ha commentato con una punta di fastidio Zizou, stuzzicato su Hakimi e Jovic, un altro scartato e in bella mostra all'Eintracht -. La cosa facile è dire che la colpa è dell'allenatore. Il Real Madrid è un ambiente difficile, l'ho vissuto da giocatore. Loro sanno cos'è il Real. Qui c'è una forte concorrenza e un giocatore deve sempre dimostrare il suo valore. Non è solo colpa del tecnico».

Ma, nel caso di Hakimi, forse sì, visto l'imbarazzo a parlarne. A ridere è, invece, Antonio Conte, che se lo tiene stretto, pianificando sogni tricolore. Il marocchino sarà, infatti, un punto fermo anche sabato a Udine. Per l'impegno coi friulani recuperabile anche Alexis Sanchez, affaticato dopo il derby d'Italia con la Juve. Sul versante societario, invece, più incertezza, con Suning in trattativa con BC Partners, importante fondo londinese, per la cessione di azioni nerazzurre. La due diligence in esclusiva con il colosso inglese (non il solo fondo interessato: alla finestra anche gli svedesi di Eqt e gli americani di Ares e Arctos) si concluderà ai primi di febbraio. Da capire se per l'acquisto delle quote di minoranza (il 31,05%), detenute dal fondo di Honk Kong Lionrock, pronto a farsi da parte. O per la maggioranza dell'Inter, valutata 750 milioni, tenuto conto dei rubinetti chiusi dalla Cina (dopo lo stop agli investimenti nel calcio imposto dal governo di Pechino) e dell'obbligo di disimpegno di Suning. Vedremo.

