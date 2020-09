Alessio Agnelli

Tre reti incassate all'esordio, due in contropiede: a caccia di equilibri difensivi, Conte si affida a De Vrij, il normalizzatore'. Se contro la Fiorentina a funzionare è stata soprattutto la fase offensiva, sugli stessi standard dell'anno scorso, specie dopo le correzioni in corsa dell'ex ct in termini di modulo e interpreti, nel recupero di domani a Benevento il prossimo step dell'Inter sarà tornare alla quotidianità perduta (da miglior difesa di serie A della passata stagione) anche dietro, lasciandosi alle spalle Chiesa e compagni e focalizzandosi solo sull'11 di Inzaghi, da arginare dopo il 3-2 corsaro di Marassi. Al Vigorito, la diga giusta potrebbe essere Stefan De Vrij, al rientro dal turno di squalifica e pronto a riprendere in mano bacchetta e randello, dirigendo i compagni di reparto da centrale della linea a 3. Contro la Viola, a farne le veci è stato Alessandro Bastoni, alla prima assoluta nel ruolo e rimandato per leadership, non pervenuta, e scarsa lettura negli inserimenti centrali (vedi il gol di Castrovilli, un concorso di colpa tra Brozovic e l'ex orobico). Sul banco degli imputati anche D'Ambrosio e Kolarov, l'azzurro sovrastato, per verve e tecnica, da Ribery, il serbo annichilito da Chiesa sulla corsa. Ma, con De Vrij, Conte spera di ritrovare equilibri e tenuta, oltre che gli interpreti giusti nelle giuste posizioni (con l'olandese in mezzo, Bastoni di nuovo sul centro sinistra). A completare il reparto dovrebbe esserci ancora Danilo D'Ambrosio, candidato unico (o quasi) sul centro-destra, tenuto conto della trattativa aperta con il Tottenham per Milan Skriniar. Per lo slovacco in arrivo una nuova offerta dal Tottenham: secondo i media inglesi, sull'ordine dei 45 milioni tra fisso e bonus. E vicinissima ai 50 di richiesta Suning. L'eventuale sostituto? Chris Smalling, già sondato da Ausilio e Marotta, che confidano in un prestito oneroso con diritto di riscatto (sui 18 milioni complessivi) da parte dello United, per dirottare poi l'intero ricavato di Skriniar su N'Golo Kanté, il grande obiettivo in mediana. In giornata, possibile fumata bianca tra Ranocchia e il Genoa: al suo posto Matteo Darmian, dal Parma, per 2,5 milioni. Per Nainggolan porte aperte a Cagliari, ma l'Inter chiede 12 milioni per il nullaosta.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Settembre 2020, 05:01

