Alessio Agnelli Torreira, il profilo è quello giusto: l'Inter al lavoro

Torreira, il profilo è quello giusto: l'Inter al lavoro per uno scambio con Eriksen. Rigorosamente low cost e, chiaramente, con la formula del doppio trasferimento temporaneo, l'unica pista percorribile da Marotta & Ausilio in tempi di pandemia per far mercato ed aggiungere qualità alla rosa di Conte.

Ma, in viale Liberazione, qualcosa si sta finalmente muovendo, sia in entrata che in uscita, con due nomi che potrebbero rappresentare il giusto incastro per Inter e Arsenal negli ultimi giorni di trattative: ovvero Lucas Torreira e Christian Eriksen.

Il 24enne urguagio, di professione regista, sarebbe, infatti, l'innesto perfetto per il salentino, in cerca di un vice-Brozovic. Lo stesso dicasi per il 28enne danese, trequartista come Mesut Özil (appena passato al Fenerbahce) e sostituto ideale del tedesco nello scacchiere di Arteta. Quindi, attenzione a una possibile, doppia operazione sull'asse Milano-Londra prima del gong finale del primo febbraio, con i due club che stanno ragionando su uno scambio secco in prestito (senza diritti o obblighi di riscatto) per i prossimi 6 mesi. Se non andrà in porto, su Eriksen anche Tottenham e Manchester United, alla finestra e disponibili a tesserarlo con la stessa formula. E, sempre in prestito, l'Inter punta ad arrivare anche al grande obiettivo in attacco: il Papu Gomez.

I contatti con l'entourage dell'argentino (c'è già un'intesa di massima) sono costanti, si attende l'apertura dell'Atalanta, che continua a chiedere 10 milioni per l'ex capitano. Alternative al Papu, l'ex nerazzurro Eder, di rientro dalla Cina, e il classe '95 belga del Liverpool Divock Origi, già vice-Lukaku in nazionale. E, ieri, in sede, primo incontro con gli agenti di Lautaro, Yaque e Zarate («È felice all'Inter»), per rinnovo e adeguamento di contratto del Toro.

Ad Appiano, invece, test-match con la Pro Sesto (serie C): 4-0 il risultato finale, doppietta per Christian Eriksen.

