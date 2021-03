Alessio Agnelli

Toro-Inter, il rinnovo è servito. Per il closing mancano solo firma e un pranzo in famiglia, a sancire l'happy ending, ma, in viale Liberazione, è finalmente scattato il count-down per il prolungamento di contratto di Lautaro Martinez con il club di Suning fino al 30 giugno del 2025. Il nuovo accordo, già definito da due mesi (con gli agenti dell'argentino, Yaque e Zarate, a Milano negli ultimi giorni di gennaio) e solo da formalizzare, prevede, oltre al rinnovo biennale (dall'attuale scadenza nel 2023), anche un robusto ritocco dell'ingaggio verso l'alto (dai 2,5 milioni attuali a 4,5 a stagione, più bonus) per il Toro e l'eliminazione della clausola rescissoria di 111 milioni pro Inter, e a scanso di possibili scippi delle big d'Europa. La presenza di Beto Yaque nel capoluogo lombardo da più di una settimana è indicativa del conto alla rovescia già scattato per firma e ufficialità. Nello scorso weekend il procuratore di Lautaro si è già visto con Javier Zanetti e Piero Ausilio, il primo dei dirigenti tornati nei ranghi post Covid. Entro questo fine settimana, potrebbe andare in scena il summit per il nero su bianco con Beppe Marotta, dimesso sabato dall'Humanitas (dopo 10 giorni di ricovero per coronavirus) e pronto a chiudere.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA