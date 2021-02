Alessio Agnelli

Tentazione Eriksen, certezze Lukaku e Hakimi. Più di un'idea quella del nazionale danese da mezzala, scontati, e fondamentali per aggiungere reti alla causa, i rientri di Big Rom e del turbo-marocchino, squalificati martedì scorso.

Ma, domani sera, nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia del J-Stadium, Antonio Conte potrebbe attingere a tutta la qualità di cui dispone per gettare il cuore oltre l'ostacolo-Juve e centrare un difficile approdo in finale. Sicuramente ci saranno Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, assenti 6 giorni fa e due che hanno evidenziato una certa confidenza con la via della rete in stagione, da primo (Big Rom, con 20 gol complessivi, 2 in Coppa Italia) e terzo (l'ex Real, con 6 centri e 5 passaggi vincenti tra campionato e coppe) marcatore di squadra. Quindi due recuperi provvidenziali per il salentino, tenuto conto dell'1-2 del Meazza e dell'imperativo di una vittoria con 2 gol di scarto per il passaggio del turno. Il gigante di Anversa rientrerà dalla squalifica, rilevando Alexis Sanchez, fermato a sua volta per un turno, e affiancando il compagno di reparto Lautaro dopo 2 gare da quasi separati (insieme solo 28 minuti a Firenze) in 4 giorni.

Turbo-Hakimi tornerà a sfrecciare sull'out di destra, come nessuno in Europa per fatturato offensivo e pronto a mettere sul piatto corsa, senso del gol e dell'assist (l'ultimo venerdì a Perisic, per lo 0-2 del Franchi). La qualità potrebbe, invece, arrivare da Christian Eriksen, inutilizzato a Firenze e in ballottaggio con Roberto Gagliardini per la sostituzione dello squalificato Vidal.

A favore del danese, le grandi doti balistiche (su punizione e angoli) la possibilità di incidere da assist-man nel ruolo di mezzala. Pro-Gagliardini la garra e un buon contributo in inserimento, l'ideale per una condotta di gara più giudiziosa, almeno inizialmente. Ma le quotazioni dell'ex Spurs sembrano decisamente in rialzo.

