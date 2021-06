Alessio Agnelli

Tanti esuberi, ma nessuna offerta concreta. Dopo la cessione, facile e ben remunerata (71 milioni), di Hakimi al Psg, in casa Inter è arrivato il momento di pensare alle altre operazioni in uscita da mettere a bilancio, per snellire la rosa e finanziare il mercato in entrata. Tutto questo, con le difficoltà dei sette casi da risolvere sul tavolo di Marotta e Ausilio, chiamati dalla proprietà all'impresa e a monetizzare senza svendere. I primi nomi in agenda sono quelli di Nainggolan, Joao Mario, Dalbert e Lazaro, rientrati dai prestiti e in cerca di nuova (o vecchia) collocazione. Per il Ninja sirene dalla MLS, ma un ritorno a Cagliari (ad oggi forbice di 3 milioni tra domanda, 8, e offerta, 5) non è affatto da escludere. Stesso discorso per Joao Mario: alla finestra Besiktas, Nizza e Villarreal, ma precedenza allo Sporting, dove ha militato nel 2020/21, a patto che riveda al rialzo (dai cinque milioni della prima offerta) la sua proposta a Suning. Per Lazaro, non riscattato dal Gladbach a 14 milioni, nuovi contatti col Newcastle e nuova valutazione di 10. E al ribasso anche il prezzo di Dalbert: da 12,5 a 8/9 milioni, pur di favorirne l'uscita. Quindi, Sensi e Vecino: il primo in orbita Fiorentina, il secondo sondato dal Napoli. Uno dei due potrebbe lasciare, portando in cassa 15 milioni almeno. Da Vidal, invece, ci potrebbe essere un risparmio sull'ingaggio (6,5), ma il cileno pretende una buonuscita per il nullaosta.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA