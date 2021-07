Alessio Agnelli

Tamponi e test atletici al mattino, allenamento di gruppo nel pomeriggio. Il primo giorno di lavoro della nuova Inter targata Simone Inzaghi si è dipanato, come da programma, con queste modalità e tempistiche presso il Suning Training Center, da due anni sede del ritiro di pre-season.

Dalle nove di ieri mattina, gli arrivi scaglionati dei 24 nerazzurri convocati dal piacentino per la prima fase della preparazione estiva dei campioni d'Italia, con il cavallo di ritorno Alex Cordaz (nel 2003-04 1 presenza in Coppa Italia, dopo 3 anni di settore giovanile) primo a varcare i cancelli e a sottoporsi ai tamponi rapidi, che non hanno evidenziato positività nel gruppo.

Tutti puntuali, negativi al Covid19 e arruolati da Simone Inzaghi e il suo staff, già nella tarda mattinata, per i consueti test atletici (individuali) di inizio stagione sotto gli occhi di Ausilio e Baccin, in rappresentanza della dirigenza. A seguire, poi il primo pranzo in famiglia e, nel pomeriggio, il primo allenamento in gruppo per i campioni d'Italia, guidati da capitan Handanovic, l'unico titolare presente, e seguiti a bordocampo anche da Beppe Marotta, reduce dall'Assemblea dei Soci (che ha deliberato l'ingresso nel CdA di Marchetti e Carassai) del mattino. Tra 8-10 giorni, farà rientro a Milano Hakan Calhanoglu, il sostituto di Christian Eriksen (atteso in Italia nello stesso periodo, ma per sottoporsi a nuovi accertamenti con l'Inter) e il solo rinforzo su cui Inzaghi potrà fare affidamento per la tournée in Florida, in programma dal 22 al 28 luglio.

Per gli altri titolarissimi il piacentino dovrà, infatti, attendere i primi di agosto. E, per ora, fare di necessità virtù, valutando seconde linee (Ranocchia, Darmian, Kolarov, D'Ambrosio, Radu, Sensi, Pinamonti e Dimarco, tra i nominati dell'ex Lazio «ci puntiamo»- in conferenza) e prestiti di rientro (Nainggolan, sempre in orbita Cagliari, Agoumé, Vergani, Salcedo, Dalbert e Pirola).

Dal mercato, potrebbe arrivare l'aiutino Keita Baldé, al top (16 gol nel 2016-17) con Inzaghi alla Lazio e possibile occasione low cost dal Monaco. In prestito al Basilea (oggi visite e firma) Sebastiano Esposito.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA