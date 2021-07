Alessio Agnelli

Su Eriksen tutta la verità, nient'altro che la verità. Trentadue giorni fa la grande paura in Danimarca-Finlandia, il cuore che si ferma e torna a battere grazie al pronto intervento di Kjaer e dei sanitari danesi, la vita riacciuffata con un dribbling. Entro una settimana il viaggio della speranza e delle verità definitive, a Milano, grazie a nuovi esami, più approfonditi e specifici, in grado di stabilire se e quando potrà tornare a giocare con l'Inter. Terminato il periodo di convalescenza nella sua Odense, Christian Eriksen ora è pronto a fare rientro in Italia e a dare il via alla seconda fase delle attente valutazioni in corso sull'asse Milano-Copenaghen: quella di natura professionale e decisiva per il prosieguo della carriera da calciatore del fuoriclasse danese. L'attesissimo ritorno dell'ex Spurs potrebbe già andare in scena questo weekend. Al più tardi all'inizio della prossima settimana, dopo gli ultimi giorni di vacanza del 29enne di Middelfart con moglie e figli. Ma, in ogni caso, a stretto giro di posta, tenuto conto dello scambio di referti completato nei giorni scorsi tra i medici del Rigshospitalet (il nosocomio, dove è stato operato e in osservazione per 6 giorni dopo il malore del 12 giugno) e lo staff sanitario interista. Insomma, tutto pronto per nuovi esami cardiaci con specialisti scelti dalla società, volti ad accertare in via definitiva la patologia (miocardite?) che ha colpito Eriksen. Come i margini di rimozione del defibrillatore sottocutaneo che gli è stato applicato il mese scorso a Copenaghen: condicio sine qua non per l'idoneità agonistica in Italia. Nell'attesa, da oggi si unirà al gruppo di Simone Inzaghi, già al lavoro ad Appiano da 5 giorni, anche Hakan Calhanoglu, il sostituto del danese. Ufficiale, invece, la risoluzione del contratto con Joao Mario. Per l'Inter un risparmio di 5 milioni lordi di ingaggio.

