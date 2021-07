Alessio Agnelli

«Sono motivatissimo, pieno di entusiasmo, l'Inter è una sfida stimolante, bellissima. Vogliamo difendere lo scudetto e qualificarci nel girone di Champions». Confermarsi su suolo italico, con seconda stella nel mirino, e alzare l'asticella in Europa, passando la fase a gironi «come non succede dal 2011» (eliminazione nei quarti con lo Schalke), tabù che neanche Conte è riuscito a sfatare.

Simone Inzaghi si presenta così: «pronto alla grande pressione, che non mi spaventa, perché allenare a Roma già ne metteva addosso parecchia» e a raccogliere un'eredità pesantissima, «nel segno della continuità con quanto fatto da Conte, dalla società e dai giocatori, a cui vanno i miei complimenti per il titolo».

Teatro della prima conferenza del piacentino da interista, la sala executive del Meazza, di nuovo gremita di addetti ai lavori e dirigenti nerazzurri (assente solo Steven Zhang). Con Beppe Marotta a fare gli onori di casa. E a introdurre «un giovane tecnico, ma già tra i più vincenti dello scena italiana».

«Il direttore ci ha messo davvero poco a convincermi - ha proseguito Inzaghi nel primo pomeriggio di ieri -. Ho percepito subito grande fiducia da parte di tutti, a cominciare dal presidente Zhang. In quattro giorni mi hanno fatto capire di volermi a tutti i costi e ho accettato la sfida, anche al netto delle difficoltà che so che non mancheranno. Avremo uno scudetto da difendere, una Champions in cui far meglio. Ma siamo l'Inter e dovremo fare di tutto per i nostri obiettivi». Magari confidando in qualche aiutino dal mercato, senza altre uscite top dopo quella di Hakimi, «partenza che mi è stata subito prospettata dalla dirigenza - ha chiarito il tecnico nerazzurro -. Ma la società mi ha anche promesso che la squadra resterà competitiva. Siamo in un momento difficile («inquietante», la definizione di Marotta, ndr) a livello economico. I movimenti sono pochi, noi siamo stati bravi a prendere Calhanoglu, visto quanto successo ad Eriksen».

Per il danese la parola d'ordine è «riposo, ci puntavo, vedremo come evolverà la situazione». Intanto c'è «Hakan, quantità e qualità e un'arma in più sui piazzati». Chiusura tra passato e presente. «Come è andata con Lotito? Ci siamo visti a cena per discutere del rinnovo, poi mi sono preso del tempo per la scelta- ha concluso Inzaghi - e il mattino dopo gli ho comunicato che sarei andato all'Inter. La prima cosa che chiederò alla squadra? Intensità e attenzione agli episodi e ai dettagli. Con la Lazio, in fondo, ne ho vinte tante nei recuperi e in rimonta».

