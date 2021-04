Alessio Agnelli

Solida, pragmatica e macina-punti: l'Inter di Conte come la corazzata dei record di Trapattoni. Stesso ruolino di marcia e stessa attitudine nella gestione delle partite e dei risultati, spesso di misura, come nelle ultime 6 vittorie di Lukaku e compagni all'insegna di un gol di scarto (tre 2-1, il primo a Parma il 4 marzo scorso, ad aprire la serie, e tre 1-0, l'ultimo domenica contro il Cagliari).

Per l'undici di Antonio Conte il nuovo termine di paragone in modalità nerazzurra è con l'Inter del Trap, scudettata nel 1988-89 con record di punti (58 finali, 2 a vittoria, serie A a 18 squadre) e alla stessa velocità di crociera dei nerazzurri del salentino, dopo 30 giornate di campionato.

Statistiche alla mano, 52 punti (frutto di 23 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta) per i nerazzurri di Giovanni Trapattoni, 51 virtuali (tenendo conto dei 2 punti a vittoria: 23 vinte, 5 pareggiate e 2 perse) per la Banda Conte, in scia e con chance di sorpasso nelle prossime 4. A scudetto vinto, l'undici del Trap cadde infatti a Torino contro i granata, collezionando 6 punti su 8 nelle ultime 4. Con un poker di vittorie contro Napoli, Spezia, Verona e Crotone nelle prossime 4, Antonio Conte potrebbe far meglio del «maestro di vita e di calcio» (il messaggio di buon compleanno postato lo scorso 17 marzo dal salentino) Trapattoni, il tecnico che lo fece esordire in bianconero il 17 novembre '91 e a cui è legato da un trait d'union, statistico e tattico, anche in nerazzurro. Quindi, un solo imperativo per Lukaku e compagni: continuare a vincere. Come nelle prime 11 gare del girone di ritorno, da bottino pieno e nuovo record assoluto (il Milan di Sacchi si fermò a 10 nel 1989-90) in serie A.

Esattamente come le 17 vittorie consecutive dell'Inter di Mancini, stagione 2006-07 e ancora imbattute. A oggi, una mission impossible o quasi anche per la Banda Conte, ma cammin facendo Nell'attesa, 48 ore di libertà per la capolista. La ripresa della preparazione post Cagliari è fissata per domani ad Appiano. Tra gli osservati speciali, Vidal e Perisic, in costante recupero e pronti all'uso già a Napoli.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Aprile 2021, 05:01

