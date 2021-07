Alessio Agnelli

Sfida lanciata a Mourinho: nel mirino dell'Inter Filip Kostic, il re degli assist. In Bundesliga ne ha collezionati la bellezza di 58 in 217 presenze, arricchendo il tutto con 31 sigilli personali fra Stoccarda, Amburgo ed Eintracht Francoforte negli ultimi 5 anni e attirando l'attenzione delle big, Inter e Roma su tutte. L'interesse del club di Suning per Kostic è, infatti, di vecchia data: marzo 2019, ottavi di finale di Europa League, con l'esterno sinistro serbo a disegnare calcio per i compagni dell'Eintracht e i nerazzurri fuori nella doppia sfida coi tedeschi. Più recente quello della Roma, frutto della special' vista di Mou. Ma, con Valentino Lazaro, Marotta e Ausilio potrebbero avere un'arma in più per bruciare la concorrenza e convincere il club di Francoforte in tempi brevi. L'esubero austriaco dell'Inter gode ancora di buon mercato in Germania. E, a suo favore, si è già espresso Oliver Glasner, tecnico dell'Eintracht e connazionale di Lazaro. Il nodo resta la quadra coi tedeschi, tenuto conto delle differenti valutazioni dei due (25 milioni Kostic, 10/12 Lazaro) e dell'impossibilità dell'Inter a procedere, se non sulla base di prestiti, con relativi diritti di riscatto, per rinviare ogni discorso economico alla prossima stagione. Esattamente la stessa strategia adottata dall'Inter nella trattativa con il Cagliari per Nahitan Nandez, il candidato forte per il post Hakimi. Da parte dei sardi è arrivata l'apertura a un prestito oneroso di 5 milioni con diritto e totale del riscatto da concordare tra un anno. A quota 3 i nerazzurri. Ma l'obiettivo è arrivare alla fumata bianca entro venerdì, quando Nandez potrebbe sbarcare a Milano, di rientro dall'Uruguay, pronto per le visite con l'Inter.

In settimana, segnalato nel capoluogo lombardo anche Fali Ramadani, agente di Luka Jovic, attaccante serbo del Real, rientrato dal prestito all'Eintracht e pronto a lasciare di nuovo Madrid con la stessa formula. In agenda anche un incontro con Marotta e Ausilio, interessati all'articolo. Ad Appiano, invece, primo giorno in gruppo per Sanchez, Vidal e Vecino. Oggi (alle 18, diretta tv Sky Sport) test-match col Crotone, a guidare i compagni Lukaku.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Luglio 2021, 05:01

