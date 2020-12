Alessio Agnelli

«Scudetto obbligato? Mi viene da sorridere. Tante squadre partono con l'ambizione di essere protagoniste e il Napoli è una di queste. Di sicuro, noi dell'Inter lotteremo e ci proveremo fino alla fine».

Ma, da qui a parlare di obbligo tricolore senza coppe europee, ce ne corre. E Antonio Conte, alla vigilia dello scontro al vertice (stasera, ore 20.45, al Meazza, diretta tv Sky Sport, arbitro Massa) con il Napoli di Gattuso, lo ha voluto sottolineare, quasi nascondendosi e spostando l'attenzione sulla sfida coi partenopei, «uno stimolo e un parametro su cui fare delle valutazioni per noi - ha proseguito l'ex ct in conferenza -, visto che il Napoli è stato per anni antagonista della Juventus in campionato. Penso che tante squadre abbiano l'ambizione di essere protagoniste. Da parte mia c'è sempre l'intenzione di farlo e di provare a vincere. Detto questo, è una sola che vince e negli ultimi nove anni è stata sempre la stessa. Quindi, sorrido quando si parla di quasi obbligo per noi».

Per Handanovic e compagni il doppio obiettivo dev'essere, infatti, «lavorare e continuare a migliorarci, se vogliamo essere protagonisti - ha sottolineato Conte -, senza esaltarci per una vittoria o deprimendoci per una battuta d'arresto. Penso sempre che una squadra debba trovare il suo equilibrio nella fase offensiva e difensiva. Se hai equilibrio alla lunga puoi ambire ad essere protagonista». Ed è proprio questo il prossimo step a cui è chiamata la sua Inter contro il Napoli. «Si affronteranno due squadre che devono cercare di lottare fino alla fine per il campionato, sarà una sfida impegnativa - ha chiosato l'ex ct -. L'anno scorso abbiamo segnato tanti gol, quest'anno ne stiamo concedendo qualcuno di troppo. Penso che l'equilibrio giusto sia sempre importante».

Quindi, nessuna mossa a sorpresa nello scacchiere anti-Napoli. All'appello mancherà Alexis Sanchez («per un problema all'adduttore»): in attacco la Lu-La. E Indisponibile anche Vidal: «Arturo ha avuto questa distrazione di primo grado, sta lavorando bene ed è in fase di recupero - ha concluso Conte -, ma provare a farlo giocare sarebbe un rischio».

Recuperato invece Hakimi, in mediana con Barella, Brozovic, Gagliardini e Young. Dietro Skriniar, De Vrij e Bastoni.

