Alessio Agnelli

Sassuolo e Gladbach, vietato sbagliare e in rete spopola l'hashtag #ConteOut. Un invito neanche troppo velato a lasciare baracca e burattini, meglio se con dimissioni annesse o, eventualmente, tramite esonero.

Ma, dopo Inter-Real e un ko senza attenuanti (anche al netto del rigore non concesso a Gagliardini) e molte colpe a carico, è proprio questo lo status quo tra gli internauti della Beneamata ed Antonio Conte. In due parole: frattura profonda, quasi definitiva e insanabile fra il salentino e l'ambiente, se dipendesse dal popolo interista di Twitter.

Tra le colpe imputate all'ex ct l'eccessiva rigidità tattica e un gioco prevedibile e senza troppe varianti al tema. Ma anche la tenuta difensiva della squadra (già a 20 reti subite in 12 partite) e tanti approcci sbagliati in stagione. Fino ai pupilli Vidal e Barella, rei di alto tradimento (il cileno per l'espulsione, che gli costerà anche una multa interna; l'azzurro per il rigore provocato in avvio) contro il Real, e al caso Eriksen, mal gestito dal salentino secondo i più e umiliato con i 4 minuti di mercoledì nel finale.

Raggiunto da Valerio Staffelli con un Tapiro d'oro, Antonio Conte ha incassato il colpo, limitandosi a un laconico «c'è da lavorare tanto, ma se non mangerò il panettone si vede che non l'avrò meritato. Se la squadra mi rema contro? Questa è una domanda stupida...», ha tagliato corto con l'inviato di Striscia.

Anche perché nei pensieri di Conte ci sono già Sassuolo e Gladbach, i prossimi banchi di prova. Domani, in Emilia, per risalire in classifica in campionato, martedì, in Germania, per restare in corsa in Champions.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA