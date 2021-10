Alessio Agnelli

Sanchez via e l'Inter mette nel mirino Jovic e Belotti. Uno in alternativa all'altro, ovviamente, ma, con il Nino Maravilla sempre più in odore di risoluzione (previa buonuscita di 4/5 milioni, al netto dei 10,5 milioni di ingaggio -fino al 2023- risparmiati da Suning) a gennaio, Marotta e Ausilio sono pronti ai primi sondaggi per Luka Jovic e Andrea Belotti, già valutati in estate e candidati forti alla sostituzione del cileno anche alla riapertura del mercato. Il centravanti del Real è un vecchio pallino del ds fin dai tempi dell'Eintracht, a Madrid non sta trovando spazio (solo 84 minuti in stagione) e potrebbe rappresentare un'occasionissima low cost per gennaio. Entro fine mese, sbarcherà a Milano Fali Ramadani, agente del classe 97 serbo (e di Handanovic), per discutere del possibile trasferimento: l'Inter punta al prestito con diritto di riscatto. E senza obblighi, come richiesto invece in estate dal Real. Come vice Dzeko e post Sanchez, in rialzo anche le quotazioni del Gallo Belotti, il preferito di Marotta e già trattato ad agosto prima della virata su Correa.

A giugno si libererà a zero: con un conguaglio di 5/10 milioni, il Torino potrebbe aprire ad una cessione dell'azzurro già a gennaio. Derby di mercato con il Milan?



Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Ottobre 2021, 05:01

