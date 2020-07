Alessio Agnelli

Sanchez: una... maravilla' tira l'altra e l'Inter è al lavoro per trattenerlo. Anche oltre le 23.59 del 6 agosto, scadenza ultima fissata al momento dal Manchester United per la permanenza del classe 88 cileno in nerazzurro, e vincolante per il finale di campionato e per il recupero dell'ottavo di Europa League in gara secca con il Getafe, in programma il 5 in Germania. Ma, in viale Liberazione, ora è questo l'obiettivo primario: fare di Alexis Sanchez un giocatore dell'Inter a tempo pieno, come espressamente richiesto da Antonio Conte, anche prima della prova monstre dell'ex Barcellona contro il Brescia. Nella sfida del Meazza con le Rondinelle il 31enne di Tocopilla è tornato, infatti, in modalità Maravilla, confermando la lungimiranza del tecnico nerazzurro, suo primo sponsor, e mettendo il piede in 3 dei 6 gol della Banda Conte, con 2 assist (a Young e Gagliardini) e una rete su rigore a 9 mesi dalla prima con l'Inter (il 28 settembre scorso, a Marassi, contro la Samp). Segnali di risveglio, che potrebbero assicurargli un'altra maglia da titolare (questa volta a spese di Lautaro, sottotono mercoledì sera) nell'impegno di domenica (ore 17.15) a San Siro contro il Bologna, ma che obbligano ora Marotta e Ausilio ad accelerare le pratiche con lo United per la rinegoziazione del prestito del cileno per tutta l'Europa League e per un'altra stagione (la soluzione più gradita alla dirigenza interista, possibile anche con obbligo di riscatto nel 2021) o per l'acquisto a titolo definitivo. Di sicuro anche Alexis Sanchez dovrà metterci del suo, magari decurtandosi parte del lauto ingaggio che percepisce attualmente dai Red Devils (12 milioni a stagione, in questa 5 a carico dell'Inter) pur di favorire il buon esito dell'operazione, ma il filo è caldissimo sull'asse Milano-Manchester. Da ieri, intanto, ufficiale Achraf Hakimi per la corsia di destra. Il calciatore marocchino classe 98, che arriva in nerazzurro a titolo definitivo dal Real Madrid, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 si legge nella nota di Inter.it. A sinistra, invece, fari accesi su un altro prospetto di caratura internazionale: David Alaba, in scadenza nel 2021 con il Bayern Monaco (piace anche al City di Guardiola), sui 40 milioni di valutazione. Leggermente meno caro Robin Gosens, 2° nome in lista, terza scelta Emerson Palmieri.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Luglio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA