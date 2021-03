Alessio Agnelli

Sanchez, una Maravilla di soprannome e di fatto: nel girone di ritorno un fatturato di 6 reti prodotte in 8 gare, a Bologna nuova chance dall'inizio. Con ogni probabilità al posto di Romelu Lukaku, il grande indiziato di turnover nel posticipo di sabato al Dall'Ara, per recuperare dalle fatiche con il Belgio (90 minuti mercoledì scorso contro il Galles, 90' sabato contro la Repubblica Ceca e sicuramente non 90, la chiosa del ct Martinez, ma altri stasera contro la Bielorussia) e focalizzarsi sul recupero di mercoledì prossimo con il Sassuolo. Ma, con Alexis Sanchez, Antonio Conte può comunque dormire sonni tranquilli, confortato dalle statistiche e dall'ottimo momento di forma del 32enne cileno, libero da impegni con la Roja e alla Pinetina da 2 settimane per tirarsi a lucido e ripartire di slancio. Dallo scorso 30 gennaio, per El Niño Maravilla, 8 gare su 8 (3 da titolare) nel girone di ritorno, accompagnate da 3 gol (dei 5 stagionali) e 3 assist vincenti (dei 6 complessivi in serie A), per un bottino di 6 segnature confezionate nelle 8 vittorie consecutive della Banda Conte dal giro di boa. E un dato, che non è passato inosservato agli occhi dell'ex ct, sempre più aperto a coinvolgerlo nelle rotazioni, fino alla probabile titolarità di sabato a spese di Big Rom. Con Sanchez ci sarà, infatti, Lautaro Martinez, un altro che ha beneficiato della cancellazione degli impegni delle nazionali sudamericane, decretata dalla Conmebol per Covid19. Per Lukaku, quindi, inizio in panchina e minuti a gara in corso, se ce ne sarà bisogno. Con 6 partite in 22 giorni, Conte dovrà, infatti, dosare uomini e energie, aprendo anche ai meno utilizzati in stagione. Un esempio? Andrea Ranocchia, già preallertato per Bologna con De Vrij ai box per coronavirus. Per l'olandese e i compagni Vecino e D'Ambrosio tamponi giornalieri, ma ancora positivi al Covid. Negativo Handanovic, ieri ad Appiano per una seduta individuale e da oggi in gruppo, dopo le visite di idoneità. E, in giornata, anche il lancio del nuovo logo societario IM, Inter Milan, all'insegna di futuro e innovazione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Marzo 2021, 05:01

